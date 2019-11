Filhos de Gugu prestam homenagem ao pai através das redes sociais

Da redação com Folhapress. Publicado em 23 de novembro de 2019 às 20:49.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – João Augusto, 18, Sofia e Marina Liberato, 15, usaram as redes sociais para homenagear o pai e também agradecer o apoio que estão recebendo pela perda que tiveram. Sofia aproveitou para pedir em seu Stories que denunciem contas falsas feitas com nome e fotos dela no Instagram. A mensagem foi repostada por sua irmão gêmea, Marina.

“Muito obrigada a todos pelas mensagens positivas e orações. Estamos todos muito tristes com o ocorrido. Infelizmente ainda existem pessoas que vão se aproveitar dessa situação tão delicada, mas tive que abrir minha conta ao público para, de uma vez por todas, dizer que esse é meu único Instagram e todos os outros são fakes. Peço que denuncie qualquer outro. Obrigada”, diz a mensagem.

“Meu pai foi uma pessoa abençoada, era meu herói e inspirador. Ele tinha um coração muito puro, ajudava pessoas, e sempre fazia questão de manter a família unida. Tenho certeza que ele estará sempre conosco e em nossos corações. Agradeço por todas orações e suporte. Descanse em paz nos braços de Deus papai, te amo infinitamente”, postou o primogênito do apresentador.

“Pai, meu parceiro meu melhor amigo, partiu deixando um vazio no meu coração mas uma luz no meu caminho. Muito obrigada por ser esse homem incrível que me proporcionou momentos inesquecíveis e oportunidades que mudaram minha vida. Acredito que aí de cima você estará orando e cuidando de mim. Sou muito grata pela pessoa que você era, e sempre sera, te amo eternamente pai”, escreveu Sofia.

Marina foi a última a se manifestar. “Pai, meu amor por você é eterno e só tenho que agradecer por todos os momentos de felicidade e por estar ao meu lado sempre, muito obrigada por ser esse pai que me enche e sempre encheu de orgulho. Hoje o céu ganhou a estrela mais brilhante e acredito que aí de cima junto com o vovô está nos guiando e iluminando nosso caminho como sempre. Sou eternamente grata por você. Te amo”.

MORTE DE GUGU

Gugu Liberato, 60, teve a morte anunciada nesta sexta-feira (22). Ele morreu em um hospital em Orlando, no estado americano da Flórida, onde estava internado desde quarta (20). O apresentador, que morava em um condomínio nos arredores da cidade, caiu de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Gugu foi encaminhado a um hospital Orlando Health Medical Center. Devido à gravidade de seu estado, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte.

“Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro”, escreveu a família, em nota. Ainda não há detalhes sobre o traslado do corpo para o Brasil.

Gugu Liberato deixa a mulher, Rose Miriam, e três filhos: João Augusto, de 17 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15. Atendendo a uma vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos.