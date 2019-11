Filho de ex-senador está convicto de que o pai não será candidato em Campina

O deputado paraibano Pedro Cunha Lima (PSDB) afirmou, durante entrevista à Rádio Correio FM, que o PSDB pensa em trabalhar candidaturas próprias para as eleições municipais de 2020, nas principais cidades paraibanas, incluindo, é claro, Campina Grande, no Agreste do Estado.

De acordo com Pedro, ele tem conversado com o atual prefeito do município, Romero Rodrigues (PSD), sobre a sucessão, e de que maneira a aliança pode ser trabalhada.

O deputado comentou também que seu pai, Cássio Cunha Lima, está em uma fase um pouco mais distante da política, pois, segundo ele, a eleição do ano passado atribuiu ao ex-senador um novo momento, no qual ele tem se dedicado por inteiro e por isso não deve ser candidato no próximo ano.

“Aí tem outros nomes, não é? O PSDB não se resume a uma, duas ou três pessoas, tem outros nomes. O prazo de filiação também mudou, então a gente pode ter pessoas se filiando em um prazo de até seis meses antes do pleito. É uma conversa que fica mais para frente, para o ano que vem, são várias as alternativas”, finalizou.