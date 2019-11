FIEP realizará capacitação voltada para empresários em João Pessoa

Atualmente o número de empresários brasileiros que trabalham com exportação ainda é bem reduzido, isso porque muitos empreendedores não têm conhecimento e informação sobre o mercado exterior, o que acaba tornando a exportação algo distante da realidade deles.

Pensando nessa realidade, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP realizará no dia 28 de novembro, em João pessoa, uma capacitação sobre Exportação, onde será abordado o passo a passo da teoria à prática.

A capacitação acontecerá das 09h às 12h, e das 13h às 17h, na FIEP, que fica localizada, na Rua Rodrigues Chaves, 90, no Centro.

O treinamento será ministrado pelo consultor Leonardo Barra Nova, que é administrador com habilitação em Comércio Exterior, e despachante aduaneiro com mais de 30 anos de experiência em logística e comércio exterior.

Os participantes terão acesso a conteúdos sobre o Comércio Mundial; A Estrutura do Comércio Exterior Brasileiro; A Regulação do Comércio Internacional; Os Acordos Internacionais; Os Sistemas do Comércio Exterior; Os Órgãos Anuentes; O Despacho de Exportação; A Classificação Fiscal de Mercadorias; O Tratamento Administrativo na Exportação; Os Benefícios Fiscais na Exportação; Os Pagamentos/Recebimentos na Exportação; A Carta de Crédito; O Fluxo da Exportação; O Planejamento da Exportação; Os Documentos do Comércio Internacional; A Formação do Preço para Exportação, e ainda participarão de exercícios práticos.