Festival de cinema começa hoje em Campina Grande

Começa nesta segunda-feira, 25, o 14º Festival Audiovisual Comunicurtas, realizado pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

A edição do evento, que se estende até a próxima sexta, 29, terá como tema “Cinema, juventude e preservação”.

Em entrevista à rádio Cariri FM, o jornalista e coordenador geral do festival, Hipólito Lucena, deu detalhes da edição deste ano.

– Nesta semana, Campina Grande se transforma na capital do cinema. Digo isso porque teremos representantes de muitos locais. Este ano, nos despertamos para trazer a temática dos festivais, de entender a importância desse círculo – pontuou.

De acordo com o coordenador, além da exibição de filmes, estão previstas formações de mostras direcionadas a diversos públicos, entre outras atividades.

Os eventos do Comunicurtas acontecerão no Cine São José e no Teatro Rosil Cavalcanti.