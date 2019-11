Fenômeno da internet se apresenta em teatro de Campina Grande

O fenômeno da internet Carlinhos Maia se apresenta neste domingo, dia 17, no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande/PB, com o novo espetáculo “Acredita, Colega”. Sendo um dos nomes mais importantes do Instagram na atualidade, Carlinhos possui um carisma irreverente e linguagem única, levando os fãs a gargalhadas com as histórias engraçadas do seu cotidiano desde a infância em Penedo até o sucesso meteórico com seus vídeos na internet.

Serão três apresentações do show, que tem um novo roteiro: às 16h, 18h e 20h, as duas últimas já estão com ingressos esgotados. Para as 16h, os ingressos estão à venda aos preços de R$ 35 (meia-entrada) e R$ 75 (inteira).

Nascido em Penedo-Alagoas, Carlinhos Maia é considerado o rei do Instagram com mais de um bilhão de visualizações, em uma única postagem, sendo os stories mais vistos do Brasil e o segundo maior do mundo, de acordo com a Forbes.

Tudo começou quando Carlinhos decidiu postar vídeos da sua rotina no interior alagoano, mostrando a casa em que vive com a família e alguns momentos com os amigos. Com muito humor e originalidade, ele grava os vídeos rindo da própria vida. Com isso, descobriu um novo mundo e ganha novos fãs e seguidores diariamente.