Faturamento de cartórios em JP e CG é suficiente para reabrir comarcas, diz deputado

O deputado estadual Tião Gomes (Avante) afirmou que vai se mobilizar para a reversão do fechamento de várias comarcas no estado da Paraíba e lamentou que muitos cartórios, em Campina Grande e João Pessoa, estejam faturando cerca de R$ 2 milhões por mês, valor suficiente para reabrir as comarcas que foram fechadas.

Tião destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que o seu trabalho é no sentido de fazer com que a população inteira seja atendida por igual e que as irregularidades nos cartórios sejam combatidas.

– Não é possível. Temos João Pessoa e Campina Grande com cartórios faturando mais de R$ 2 milhões por mês. Segundo cálculos do Tribunal de Justiça, R$ 2 milhões seriam suficientes para reabrir essas comarcas que foram fechadas. Segundo, também as questões abusivas que nós encontramos nesses cartórios. A questão de nepotismo estamos resolvendo já, porque vai ter concurso. Estamos conseguindo algumas vitórias. Temos que mostrar à Paraíba que apenas com o cartório de João Pessoa daria para reabrir todas as comarcas do interior – disse.