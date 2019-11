FAP realiza mutirão de consultas neste sábado em alusão ao Novembro Azul

A Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), instituição reconhecida pelo tratamento de câncer no Estado, está realizando durante todo este sábado uma ação envolvendo vários profissionais em alusão ao Novembro Azul, campanha para conscientização do câncer de próstata.

Durante entrevista, o diretor Derlópidas Neves explicou como será realizado o mutirão.

– Serão 250 consultas com urologistas e nutricionistas, com exames de PSA, corte de cabelo e várias ações. A gente sabe que no Outubro Rosa as mulheres se preocupam mais em fazer a prevenção, por isso agora no Novembro Azul queremos incentivar os homens a cuidarem da sua saúde – pontuou.