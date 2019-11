Faltosos do Aluízio Campos devem receber suas moradias até a próxima semana

Cerca de 300 pessoas contempladas com casas no recém inaugurado complexo habitacional Aluízio Campos, terão que aguardar mais um pouco para poderem se mudar para o mais novo bairro da cidade.

Em entrevista à Rádio Campina FM, o secretário adjunto de planejamento e gestão, Carlos Dunga Junior, falou sobre o processo contratual que justifica o atraso.

– Nós tivemos uma conversa com o gerente responsável do Banco do Brasil, esse número diminuiu muito, chegando agora em torno de 13. O que falta agora é a impressão dos contratos. O Banco do Brasil já está resolvendo essa questão, inclusive durante o feriado – disse.

Segundo o secretário, alguns contemplados tiveram pendências com o dossiê eletrônico do Banco do Brasil, e outros fazem parte dos últimos chamados pela prefeitura.

Ainda segundo o secretário, até a próxima quinta-feira, essas pessoas receberão as casas e assim ficarão livres para solicitarem o processo de mudança para a localidade.