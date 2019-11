Falece adolescente atropelado por caminhão no Centro de Campina Grande

Após ser atropelado por um caminhão reboque no início da manhã dessa quinta-feira (21), um adolescente de 15 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, no final da manhã.

O acidente ocorreu na Rua Miguel Couto, região Central de Campina Grande. A vítima trabalhava como flanelinha na região e foi atropelada enquanto limpava o vidro de veículos.

O motorista fugiu do local sem prestar os devidos socorros.