Exposição ‘Meditação em forma e cor’ entra em cartaz na Estação das Artes em JP

As obras da artista Thais Mirisola entram em cartaz na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano, a partir deste sábado (9), dentro do projeto ‘Instale-se’, na Estação das Artes.

“Meditação em forma e cor” é como a artista define, de maneira geral, a composição de suas obras.

Amantes e admiradores das artes em geral que visitarem a Estação das Artes vão se deparar, na exposição “Meditação em forma e cor”, com formas que muito pouco remetem à realidade, embora muitas vezes o observador “enxergue” coisas como rostos, instrumentos musicais, e às vezes até formas muito específicas, como um arlequim.

O objetivo das pinturas de Thais Mirisola é “falar” ao interior de cada um que as observa, provocando emoções diversas.

“Fui convidada e fiquei muito honrada em fazer parte do projeto ‘Instale-se’, que leva a arte à população de João Pessoa. O caráter social dessas ações me encanta. A oficina com as crianças tem um valor especial para mim. Espero contribuir para inspirar e tocar o interior de cada uma dessas crianças e também daqueles que visitarem a exposição”, pontuou Thais.

Ainda este mês, além de Thais Mirisola, outros artistas que também virão se instalar na Estação das Artes estarão ministrando oficinas artísticas para alunos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa.

A artista – Thais Mirisola é natural de São Paulo-SP, formada pela Escola Panamericana de Artes, onde ingressou ainda muito jovem.

Frequentou o ateliê da pintora Maria Helena e posteriormente de Maria Perez Sola, gravadora de Aldemir Martins e Tarsila do Amaral.

Desde cedo, a tendência ao abstracionismo se evidenciou em sua arte. A leitura de “Do espiritual na arte”, de Kandinsky, libertou a artista da realidade, e foi quando ela passou a buscar a pureza da abstração na forma e cor.

Instale-se – O projeto reúne artistas das mais diversas linguagens contemporâneas, e tem como principal objetivo integrar valor à produção artística na Paraíba.

O “Instale-se” também possibilita o intercâmbio entre artistas de diversos estados, além de contribuir para a ampliação do acesso das escolas às artes visuais e criação de projetos interdisciplinares ligados à exposição. A programação conta com exposições, oficinas, performances, saraus poéticos, feiras e apresentações musicais.

O evento se estende até janeiro de 2020 no Salão Expositivo da Estação das Artes – anexo da Estação Cabo Branco. O horário de visitação é de terça à sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h. A entrada é gratuita.