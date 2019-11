Experiências da Frei Damião são destaque no Congresso Brasileiro de Enfermagem

As experiências do enfermeiro obstetra da Maternidade Frei Damião foram apresentadas no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) que aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná. O evento terminou na última quinta-feira (14).

Durante o congresso, a diretora geral da maternidade, Selda Gomes, abordou o tema: “Gestão de Risco Habitual: O Protagonismo do Enfermeiro Obstetra em uma Maternidade da Paraíba”.

A diretora também esteve como palestrante convidada da mesa redonda: Enfermagem em cenários de gestão: avanços e desafios. Trabalhos científicos também foram apresentados durante todo congresso.

“Participar de um evento como esse, de alcance nacional, é muito gratificante para todos nós que fazemos parte da maternidade Frei Damião. Isso é mais uma prova de que estamos no caminho certo com a implantação de ações e serviços e, ao mesmo tempo, nos encoraja e nos fortalece na nossa missão de fazer saúde pública com eficiência e qualidade para o povo da Paraíba”, destacou Selda Gomes.

Sobre o evento – Considerado o maior congresso do segmento na América Latina, o CBCENF foi idealizado com a finalidade de levar o conhecimento científico aos profissionais e estudantes de Enfermagem, incentivando a excelência no aprimoramento dos congressistas através de cursos, oficinas, palestras, debates, apresentação de trabalhos científicos, entre outras atividades desenvolvidas pela Comissão Científica do COFEN.

O Congresso teve o objetivo de propiciar o melhor do debate científico travado hoje no seio da enfermagem brasileira.