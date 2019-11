Ex-vice-prefeito diz ter vontade de disputar algum cargo nas eleições em Campina

O ex-vice-prefeito de Campina Grande José Luiz Júnior, durante entrevista à Rádio Campina FM, disse que tem vontade de disputar algum cargo no pleito municipal.

Ele ressaltou não estar filiado a nenhum partido, mas a política é ‘algo que está em seu sangue’ e que o cargo seria o menos importante.

– É algo que está no nosso sangue, por mais que eu diga que não quero e não faça, mas na política não tem isso. Tenho vontade de continuar, de ser candidato e disputar uma eleição. É difícil porque as coisas mudaram muito. Antes existia pessoas que se doavam e se dedicavam. A política era muito bonita, e hoje virou um negócio. Com isso, perde a população e quem tem bons propósitos. Não estou filiado a nenhum partido e acho que qualquer cargo seria importante. O bom seria continuar para que a população tenha seus pleitos atendidos – disse.