Ex-senador volta a ser cogitado para sucessão do prefeito Romero Rodrigues

Após ser elogiado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PSL), durante a inauguração do complexo Aluízio Campos, o ex-prefeito de Campina Grande Cássio Cunha Lima (PSDB), volta a ser o centro das atenções como principal nome do grupo da atual situação, para as eleições municipais de 2020.

Em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, o atual prefeito Romero Rodrigues (PSD), voltou a comentar sobre uma possível pré-candidatura do ex-senador paraibano, numa tentativa de retornar ao poder municipal.

– É de se discutir. Eu já tenho dito há muito tempo, se for da vontade dele, é claro que vai contar com nosso apoio, como qualquer um candidato do nosso grupo. Qualquer um que for o candidato nós iremos trabalhar com serenidade e de forma continuada. Se for ele, maravilha! Nós vamos ficar felizes, pois eu tenho um carinho muito grande por ele. Se não for ele, qualquer outra pessoa nós vamos trabalhar e contar com a ajuda dele também – afirmou Romero.