Ex-primeira-dama da PB segue Bolsonaro e define PSL como partido nanico

A ex-primeira-dama do Estado da Paraíba, Pâmela Bório, afirmou, durante entrevista à uma emissora de rádio local, que “o PSL agora é passado” e que sente-se, inclusive, aliviada em falar dessa forma. A afirmação surgiu após o anuncio da saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL, e a criação de novo partido.

Pâmela disse ainda que Bolsonaro sem o PSL vai continuar sendo o mesmo, já o partido sem o presidente, em sua visão, será apenas uma “legenda nanica” que tem práticas internas que não condizem com o discurso apresentado.

“Estou, inclusive, colocando em risco, abdicando da minha suplência, não sei se outros assim farão, mas saindo do partido estou jogando no lixo a suplência que me foi concedida como filiada do PSL. E agora como futura filiada pelo Aliança Pelo Brasil, do mesmo modo me coloco a disposição do nosso grande líder Jair Bolsonaro”, finalizou.