Ex-presidente Lula no ataque: Bolsonaro “não é um governante sério”

IVAN MARTÍNEZ-VARGAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou em seu perfil no Twitter um vídeo em que agradece a vigília de militantes que permaneceram em frente à superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o político ficou preso por 580 dias até esta sexta-feira (8).

No vídeo, gravado após o discurso do ex-presidente a militantes, Lula mostra uma lanterna que usava para mostrar aos simpatizantes que os ouvia de sua cela.

“Acabei de sair da Polícia Federal depois de 580 dias. Passei na vigília para agradecer cada companheiro e cada companheira [da vigília em frente à superintendência da Polícia Federal. (…) Eles significaram para mim essa luzinha que eu carrego aqui. Isso era eles dentro da minha cela. Cada vez que eles gritavam, eu acendia essa luzinha aqui para dizer que havia uma luz no fim da minha cela. Vou trabalhar o resto da minha vida para retribuir”, disse.

“Saio com muita vontade de voltar a lutar. Eu não quero ficar falando mal de presidente, mal de ministro. Quero falar bem do povo brasileiro e falar das coisas que é possível a gente construir neste país”, afirmou.

Apesar disso, disse também que “Um governante sério não fica governando com base em fake news e na mentira”, em alusão ao presidente Jair Bolsonaro (PSL).