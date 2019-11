Ex-petista, prefeito de João Pessoa comenta soltura de Lula

Repercute com bastante fervor na comunidade política da Paraíba a soltura do ex- presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Ele estava preso há mais de 500 dias na sede da Polícia Federal em Curitiba e alcançou a liberdade após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que se colocou de forma contrária a prisão após condenação em segunda instância.

O ex-filiado ao Partido dos Trabalhadores e ex-aliado de Lula na Paraíba, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, comentou sobre a decisão do Supremo .

Em entrevista nesta sexta-feira (08), Cartaxo disse que a decisão foi importante para a legítima defesa no país.

– Essa é uma decisão da justiça, da Suprema Corte do país, embasada, logicamente, na Constituição. Então, isso é importante para que cada um tenha o seu legítimo direito de defesa-frisou.