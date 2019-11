Ex-governador ‘alfineta’ atual gestão na Paraíba

O primeiro evento realizado pelo PSB com vistas às eleições municipais de 2020 foi realizado neste final de semana, na Capital paraibana.

O seminário “Dialogando João Pessoa” reuniu somente os correligionários ligados ao ex-governador Ricardo Coutinho, atual presidente da legenda no Estado, que aproveitou, durante discurso, para alfinetar a atual gestão de João Azevêdo (PSB).

Segundo Ricardo, o atual governo “não segue o mesmo ritmo implantado” de sua época.

Além disso, Ricardo também criticou a gestão do prefeito da Capital, Luciano Cartaxo (PV), e anunciou o nome do deputado Gervásio Maia como pré-candidato do partido na cidade.

“Eu tenho aqui companheiros que haverão de nos representar de uma forma esplêndida, correta, confiável. Eu sei que ninguém pode garantir nada para o futuro. Eu que o diga, agora eu nunca que deixei de acreditar, de apostar nas coisas para que possamos avançar na luta do povo. É isso que importa na vida, principalmente quando as coisas estão ruins, quando aquele ritmo que eu implementei não está sendo seguido no Estado e, principalmente, quando uma prefeitura vive para agradar a quem tem mais dinheiro e esquece quem tem menos recursos”, disse.