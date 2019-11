Evento ‘Visão Progressista’ tem palesta com especialista em Marketing Eleitoral

A Fundação Milton Campos e o diretório municipal do Progressistas realizam nesta quinta-feira, 28 de novembro, às 19h, no Hotel Intercity, em Campina Grande, mais uma edição do Visão Progressista.

A programação terá uma palestra ministrada pelo publicitário, jornalista, professor e especialista em marketing eleitoral Emerson Saraiva, que abordará o tema “Campanha Eleitoral: Marketing Digital”.

As inscrições para participar do evento são gratuitas e podem ser feitas pelo site: https://www.eventbrite.com/o/27119608637

Também haverá um certificado digital de 03 horas de curso.