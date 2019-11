Estudante é baleado dentro de escola na Paraíba

Um estudante de 14 anos foi atingido por uma bala no rosto quando estava dentro de uma escola municipal do bairro do Cristo, em João Pessoa.

A vítima foi socorrida pelo Samu para o Hospital de Trauma de João Pessoa.

Ninguém soube contar a polícia como o fato aconteceu. As investigações agora vão caminhar para descobrir se o tiro partido de dentro da escola ou veio de fora.

A direção da escola informou que o aluno tem bom comportamento e não havia a informação de algum envolvimento com o crime.