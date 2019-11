Espaço Digital vai levar formação tecnológica para jovens do bairro das Malvinas

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 9 de novembro de 2019 às 13:36.

Com o objetivo de incentivar a inclusão digital e o empreendedorismo, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) vai levar formação tecnológica, por meio de cursos gratuitos, para os jovens do bairro das Malvinas, em Campina Grande.

As atividades acontecerão no Espaço Digital, que fica na Estação Cidadania-Cultura, inaugurada nesta sexta-feira, 08, pelo prefeito Romero Rodrigues.

O primeiro dos programas desenvolvidos no Espaço será o “Meninas Tech”, com previsão de início em janeiro do próximo ano. O programa tem o intuito de sensibilizar garotas a utilizarem seus conhecimentos aplicados à programação e impactos da tecnologia através de capacitações, participação em eventos e desafios, encorajando o público feminino a seguir carreira na área tecnológica.

Além do Meninas Tech, outros cursos e formações serão realizadas no Espaço Digital que, segundo o secretário municipal de CT&I, Lucas Ribeiro, vai possibilitar que os jovens desenvolvam competências e habilidades cada vez mais necessárias no campo tecnológico.

“Nosso intuito é contribuir para o desenvolvimento local através da capacitação tecnológica destas crianças e jovens. Esta é uma marca nossa”, destacou Ribeiro.

Estação Cidadania-Cultura – A Estação Cidadania-Cultura, localizada na rua das Quixabeiras, bairro das Malvinas, tem como objetivo a integração de atividades e serviços culturais, práticas esportivas, lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, funções sócio-assistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão digital. O espaço funcionará de domingo a domingo, das 8h às 21h, exceto feriados.