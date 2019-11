Energisa oferece mais uma oportunidade para negociação de dívidas

A Energisa Paraíba e Energisa Borborema está realizando mais uma campanha de negociação de dívidas destinada a clientes de baixa tensão das classes de consumo Residencial, Industrial, Comercial e Rural.

A campanha Receita de Mestre oferece condições especiais na quitação de débitos, como desconto de 100% dos encargos para pagamentos à vista e possibilidade de parcelamento em até 24 meses, com desconto de até 50% dos encargos e parcela mínima de R$ 20,00.

As negociações começam nessa quinta, 28 de novembro, e seguem até o dia 27 de dezembro, período em que os clientes podem aproveitar o 13º salário para quitar seus débitos com as contas de energia e passarem o Natal e o início de ano mais tranquilos.

O público-alvo desta campanha são os chamados clientes de baixa tensão, aqueles que recebem a energia pronta para o uso final, geralmente destinada a pequenos consumidores, como residências e pequenos comércios. Para ter direito às condições especiais, é necessário ter apenas uma fatura com mais de 30 dias em atraso.

“É uma ótima oportunidade para os clientes que estão com contas em atraso quitar seus débitos junto a Energisa, aproveitando condições especiais e exclusivas e sem pesar no bolso. Assim, ele retira o nome de órgão de proteção a receita, como SPC e Serasa e entra em 2020”, conta Andrea Silva, coordenadora comercial da Energisa.

A negociação do pagamento dos débitos pode ser feita pelo titular da conta através da Gisa, o atendimento virtual da Energisa pelo WhatsApp no número 83 99135-5540, do site www.energisa.com.br, do Call Center 0800 083 0196 (Energisa Paraíba) e 0800 023 0196 (Energisa Borborema) ou, presencialmente, em uma das agências de atendimento munido de documento de identificação.