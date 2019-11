Energisa inicia cadastro para troca de geladeiras em cidade do Sertão

Desta terça a quinta-feira, 19 a 21, famílias das comunidades São Francisco e Santa Clara, em Catolé do Rocha, poderão se cadastrar para trocar suas geladeiras antigas por eletrodomésticos novos, mais eficientes, com selo Procel e indicação ‘A’.

A ação do Projeto Nossa Energia, parte do Programa de Eficiência Energética regulado pela Aneel, beneficiará 100 unidades consumidoras do município.

Podem se cadastrar famílias adimplentes com a conta de energia e de baixo poder aquisitivo, residentes nas comunidades São Francisco e Santa Clara.

Os interessados devem comparecer ao Centro de Ensino Fundamental Luzia Maia, na Rua Calixto Fernandes de Sousa, em Catolé do Rocha.

O objetivo principal da iniciativa é combater o desperdício de energia e promover a cultura da redução do consumo.

Para selecionar as unidades consumidoras que serão beneficiadas, nos dias 22, 23, 25 e 26, equipes de campo visitarão a casa dos candidatos e selecionarão os eletrodomésticos em estados mais críticos para serem substituídos.

A divulgação dos contemplados está prevista para acontecer no dia 27 e as geladeiras novas serão entregues na data seguinte (28).

Confira a programação para troca de geladeiras nas Comunidades São Francisco e Santa Clara, em Catolé do Rocha:

Dias de cadastro: 19 a 21/11/19 – 8h30 às 11h30 e 13h30 às 17h

Dias de pesquisa: 22, 23, 25 e 26/11/19 – 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30

Divulgação dos contemplados: 27/11/19 – 17h às 21h

Entrega das geladeiras: 28/11/19 – 8h30 às 13h30