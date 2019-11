Energisa inaugura nova subestação de energia em Bayeux

A Energisa vai inaugurar nesta sexta, 08, uma subestação de energia elétrica no município de Bayeux. A unidade vai beneficiar mais de 43 mil unidades consumidoras, incluindo equipamentos essenciais à população, como o Aeroporto Internacional de João Pessoa Presidente Castro Pinto e o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita.

Com a iniciativa, a concessionária visa aumentar a confiabilidade nos serviços prestados, otimizando a qualidade do fornecimento de energia.

Além do avanço da qualidade do serviço prestado por meio da melhoria da continuidade no fornecimento de energia, a subestação também vai conferir maior agilidade nas recomposições em casos de interrupção na distribuição.

Outro ponto positivo é que a subestação de Bayeux vai beneficiar ainda os consumidores que ficam mais distantes dos centros de distribuição de carga com a diminuição na variação de tensão. Antes esses clientes eram atendidos pelas subestações de Santa Rita, Ilha do Bispo e Distrito Industrial.

“Investimos em torno de R$ 10 milhões neste projeto. Desde que a Energisa chegou na Paraíba, em 1999, estamos buscando imprimir nossa marca em tudo que fazemos para melhorar a qualidade do serviço prestado aos paraibanos. Nosso foco é sempre a excelência, por isso somos referência nacional no fornecimento de energia”, coloca o diretor-presidente da Energisa na Paraíba, Ricardo Charbel.

A subestação de Bayeux também vai beneficiar consumidores de Santa Rita e João Pessoa.