Enem 2019 teve provas mais fáceis em relação a edições anteriores, afirma professora

A professora e orientadora pedagógica Sônia Mathias analisou a edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio e citou que as provas apresentaram conteúdos diferentes dos vistos nas edições anteriores da prova.

Ela afirmou que acredita que os candidatos que se prepararam conseguiram obter êxito, tendo em vista que a prova foi considerada mais fácil que outras aplicadas em anos anteriores.

Sônia declarou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que nesse domingo (10), a prova de matemática contou com matemática básica e a prova de história aplicada no último domingo, 3, não apresentou o conteúdo da Ditadura Militar pela primeira vez em dez anos.

– No geral, foram dias de provas muito tranquilos. Tivemos uma prova tranquila, inclusive surpreendente no sentido de humanas, trazendo conteúdos diversificados. A redação foi um tema não muito comum, mas um tema que, com repertório cultural legal, o aluno se deu bem. Ontem tivemos a prova de Ciências da Natureza e foi uma prova com conteúdos do ensino fundamental – disse.