Empresas estaduais de saneamento se preparam para disputa judicial

A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe) está se movimentando para obter, no âmbito do Congresso Nacional, mudanças no chamado ´marco regulatório´ do setor de saneamento.

Duas bandeiras são as principais: a sobrevida dos contratos (firmados sem licitação) e a flexibilização das metas de universalização no atendimento de água e esgoto à população brasileira.

Conforme o texto que avançou no Congresso, os contratos (atuais inclusos) precisarão garantir o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033.

Essa entidade, que congrega as companhias estaduais (e estatais) de saneamento é presidida pelo igualmente presidente da Cagepa, Marcus Vinícius Fernandes Neves (foto).

Em entrevista ao ´Estadão´, Marcus acentuou que se Legislativo não mediar esse impasse, provavelmente a alternativa será a intensificação da judicialização.

– É um direito previsto na Constituição. Na hora que qualquer ente, pessoa física ou jurídica, se sentir prejudicado, tem o direito de acessar a Justiça para fazer valer os seus direitos – argumentou.

*fonte: estadão/aparte