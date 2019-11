Empresário não descarta candidatura nas eleições de 2020 em Campina Grande

Citado por políticos da cidade como nome possível para ser candidato à cadeira do Executivo municipal, o chanceler da Unifacisa, empresário Dalton Gadelha, disse, durante entrevista à Rádio Campina FM, que sua pretensão, no momento, não seria a de concorrer nas eleições do próximo ano.

Segundo ele, seu foco são os projetos do grupo Unifacisa e, apesar de gostar da gestão pública e da política, considera que sua contribuição maior é no setor privado.

Porém, Dalton não descartou a possibilidade de vir a ser candidato em 2020, mas preferiu não antecipar posicionamentos.

– Estaria sendo hipócrita se dissesse que nunca sonhei em administrar uma cidade como Campina Grande, mas no momento estou muito envolvido com os projetos da Unifacisa. Fico feliz com essa movimentação para minha disputa a prefeito, mas no momento não penso nisso. Vamos deixar 2020 para 2020 e, lá, poderemos avaliar melhor essa situação. Como diriam as ‘velhas raposas felpudas da política’, o futuro a Deus pertence. Até meados de 2020 eu possa até tomar uma posição, mas no momento meu foco são esses projetos – disse.