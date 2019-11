Empresa é destaque no mercado por fidelização do consumidor

Capacidade de inovar e de estar em sintonia com os consumidores são características do Grupo ASA, que se destaca no mercado com marcas que já fazem parte da história de vida das pessoas, como a Bem-te-vi, Vitamilho e Palmeiron.

Esse processo de fidelização se dá através de produtos de qualidade e de um trabalho de marketing que tem como objetivo atender as necessidades do consumidor final.

Presente em quase todas as regiões do Brasil, o grupo conta com mais de 1.500 funcionários e possui um portfólio com oito marcas e mais de 250 itens.

Investimento na manutenção do branding, desenvolvido à base de empenho dos colaboradores e parceiros, e em extensas pesquisas de mercado são apontados pelo diretor de marketing da ASA, Wagner Mendes, como os principais pontos de inovação dentro da empresa.

“Buscamos sempre os melhores métodos e políticas de gestão, proximidade junto aos nossos clientes, atacadistas e varejistas, e, principalmente, buscamos sintonia com o consumidor final, que é nossa razão de existir”, ressalta.

Para ele, o grande desafio é sempre procurar estar a frente do mercado, entender os movimentos que trazem novas tendências, comportamentos, e processar as informações para transformar em ações, produtos, marcas que vão surpreender os consumidores.

“Para isso eu escuto, observo, escuto e observo, esse é meu mantra, procurar compreender e me colocar no lugar do consumidor. Não estamos aqui para simplesmente oferecer, estamos aqui para levar suporte, soluções, surpreender, atender no mais alto padrão as necessidades e expectativas. Meu objetivo é gerar sentimentos positivos”, destaca.

Segundo Wagner Mendes, para os próximos anos podemos esperar produtos práticos, saudáveis, com tecnologia e econômicos.

Como o novo lava-roupas Bem-te-vi Coco, lançamento da ASA cujas embalagens foram modificadas para ajudar a reduzir as emissões de plástico no meio ambiente.

Presente em todo o Nordeste, o grupo trabalha agora para que esses resultados de sucesso se repitam nos demais estados brasileiros, como na região Sudeste, onde vem ampliando sua presença.

Além da Bem-te-vi, Palmeiron e Vitamilho, a ASA é proprietária das marcas Bomilho, Invicto, Baby & Baby, Casa de Vinhas, Certo e Flamengo.

Os trabalhos de publicidade dos produtos da ASA levam a assinatura da Aporte.Biz e da Ítalo Bianchi.