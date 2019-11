Empresa aérea anuncia 69 novos voos extras para João Pessoa e Campina Grande

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras anunciou, nessa segunda-feira (25), que vai operar 69 voos extras nos Aeroportos Presidente Castro Pinto, na Região Metropolitana de João Pessoa, e Presidente João Suassuna, em Campina Grande, no período de 20 de dezembro a 3 de fevereiro de 2020, a chamada alta estação. Essa capacidade adicional representa uma oferta extra de 6.900 assentos em voos para a Paraíba.

A novidade para o mercado paraibano vai ser o início de um voo direto entre Belo Horizonte (MG) e a capital paraibana, com três voos semanais durante esse período.

Além dessa novidade para a malha aérea nacional, a Azul também iniciará outra operação inédita para a Paraíba: um voo regular diário entre Campinas (SP) e João Pessoa, a partir do dia 20 de dezembro. Esse voo vai decolar do Aeroporto de Viracopos às 21h55, chegando no Castro Pinto à 1h15, retornando 40 minutos após, pousando em Campinas às 5h15.

Campina Grande também terá aumento de uma frequência – de dois para três voos diários. O avião decola do Recife às 9h10 e chega 10h no João Suassuna, retornando de Campina Grande às 10h30 e chegando na capital pernambucana às 11h10.

Com os 69 voos extras da Azul, a Paraíba receberá um total de 405 voos adicionais no período de alta estação 2019/2020. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes já havia anunciado o início de 236 voos no período vindos de Brasília (DF), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A Latam Brasil também anunciou na semana passada o início de 100 voos adicionais, todos vindos de Brasília a partir do dia 1º de dezembro, assim como os da Gol.