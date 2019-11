Emedebista fala das prioridades do partido em Campina Grande

O ex-vereador Cassiano Pascoal (MDB), de Campina Grande, comentou, durante entrevista à Rádio Campina FM, os passos que o partido deve seguir na cidade.

Segundo ele, é prioridade organizar o partido e fazer a convenção partidária, além de apresentar um quadro com condições de disputar o pleito proporcional e majoritário.

Para disputar a cabeça da chapa, o candidato pelo MDB, de acordo com Pascoal, deve seguir alguns critérios:

– Tem que ser uma pessoa idônea, séria, que já tenha serviço prestado à cidade e que entenda de gestão pública e privada – disse.

Entre os nomes possíveis para a disputa, foram citados: o vereador Olímpio Oliveira, os empresários Érico Feitosa e Dalton Gadelha, além de Bruno, Pedro e Cássio Cunha Lima.

Ele ressaltou que o MDB é aliado do prefeito Romero.

– Acredito que o nome de Bruno casaria muito bem no partido. Eu o convidei para ser parte do partido, mas ainda não se definiu. É uma opção dele. Acredito que o prefeito Romero tem intenção e pretensão de aglutinar as candidaturas em uma só, e isso é um processo que vai ser definido e conversado com todos os partidos. Não podemos desprezar outros nomes, como Tovar Correia Lima, também temos Pedro Cunha Lima e até o próprio Cássio, que aglutina todo mundo e não precisaria de outra candidatura. Tem também o nome do empresário Dalton Gadelha. Existem vários nomes. Romero está em uma posição muito confortável, pois tem um governo bem avaliado e excelentes nomes à sua disposição – ressaltou.