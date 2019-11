Em Guarabira, homem é preso suspeito de trafico de drogas

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso por policiais do 4° BPM (Batalhão de Polícia Militar) na manhã deste domingo (24), no centro da cidade de Guarabira, quando a guarnição realizava rondas de rotina e se deparou com ele, conduzindo uma moto de forma suspeita, com visíveis sinais de desequilíbrio e sem capacete.

No momento em que os policiais iriam realizar a abordagem, o condutor não parou e acelerou a moto, iniciando assim uma perseguição. Durante a tentativa de fuga, ele arremessou um objeto e quando a viatura se aproximou, os militares verificaram que se tratava de sete porções de substâncias similares à cocaína.

O suspeito parou a moto um pouco mais à frente e, quando abordado, os policiais encontraram com com ele uma faca de oito polegadas, a quantia de R$ 168,00 e uma lista com nomes possivelmente relacionada ao tráfico de drogas.

Como ele também apresentava sinais visíveis de embriaguez, uma guarnição de trânsito foi acionada e procedeu a realização do etilômetro, que constatou a presença de 0,64 mg/l de teor alcoólico.

Ele foi conduzido à delegacia, junto com os materiais apreendidos, para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito por tráfico de drogas e embriaguez ao volante.