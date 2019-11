Em Campina, Romero Rodrigues e Jair Bolsonaro entregam casas do Aluízio Campos

Milhares de famílias campinenses passam a viver uma nova história de vida com a realização do sonho da casa própria. Esta meta, acalentada há muitos anos, se concretizou na manhã desta segunda-feira (11), quando Campina Grande ganhou uma “nova cidade”: o Conjunto Habitacional Aluízio Campos.

A entrega da maior obra pública da história campinense aconteceu em solenidade marcada pela presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL).

A obra foi construída durante a gestão do prefeito Romero Rodrigues, representando um investimento de quase R$ 300 milhões. As 4.100 unidades habitacionais vão abrigar uma população de quase 20 mil pessoas.

Além do presidente da República e do prefeito Romero, integraram o espaço de autoridades 0 ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto; o presidente do Banco do Brasil, Rubens Novais; o vice-prefeito Enivaldo Ribeiro; a vice-governadora Lígia Feliciano; os deputados federais Damião Feliciano, Efraim Filho e Pedro Cunha Lima; a senadora Daniela Ribeiro; o bispo diocesano, Dom Dulcênio; além do ex-senador Cássio Cunha Lima.

O ato ainda foi prestigiado por deputados estaduais, vereadores e prefeitos de vários municípios paraibanos.

Após a execução do hino nacional brasileiro, por parte dos artistas Fabiano Guimarães e Gitana Pimentel, aconteceram os pronunciamentos das autoridades.

Quem primeiro falou foi prefeito Romero Rodrigues. Segundo ele, o “Aluízio Campos representou um sonho de vários anos e o resultado de um trabalho sério e competente”.

Em seguida, manifestou a sua gratidão ao presidente Jair Bolsonaro e, ainda, a diversas lideranças que tornaram possível a obra, a exemplo do deputado federal Aguinaldo Ribeiro e do ex-senador Cássio Cunha Lima.

O prefeito campinense fez um retrospecto histórico do desenvolvimento do novo núcleo habitacional, aproveitando para enaltecer o apoio recebido por parte do Banco do Brasil, até a política de parceria mantida com o governo federal.

Ressaltou o empenho do presidente Bolsonaro, a quem qualificou como o “presidente mais acessível do Brasil”. O prefeito, ao concluir o pronunciamento, destacou ainda as reivindicações em favor de Campina Grande.

Ele solicitou a duplicação da BR-230 entre Campina Grande ao Sertão e a duplicação da BR-104, ligando Campina Grande a Caruaru.

Pediu, ainda, a retomada da transposição, a implantação de escola cívico-militar na cidade e a cessão de linha férrea para o projeto VLT.

“Tudo isso não é cobrança, mas tão somente lembrança em favor da nossa gente”, destacou Romero.

Após o prefeito, fizeram discursos o presidente do Banco do Brasil, Rubens Novais; a senadora Daniela Ribeiro; a vice-governadora Lígia Feliciano e o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que também anunciou a retomada do bombeamento das águas do Rio São Francisco para Campina Grande.

Todos os oradores destacaram a importância do Aluízio Campos para o desenvolvimento de Campina Grande. Logo em seguida, houve a entrega das chaves às famílias que representaram na solenidade os moradores do conjunto.

O prefeito Romero Rodrigues entregou as chaves à senhora Letícia da Costa, enquanto o presidente Jair Bolsonaro passou as chaves à senhora Maria Aparecida Caluete, em gesto que arrancou aplausos e gerou emoção entre todos os que testemunharam a inauguração.

A solenidade foi concluída com o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Ele relatou que este tipo de obra é fruto de um “grande esforço coletivo de uma administração comprometida em dar melhores condições de vida ao povo brasileiro”, destacando o esforço de lideranças políticas da Paraíba para que ela fosse concretizada, a exemplo do prefeito Romero Rodrigues e do ex-senador Cássio Cunha Lima.

Entusiasmado com a recepção que desfrutou em Campina Grande, Jair Bolsonaro reafirmou o seu compromisso de trabalhar pelo progresso da cidade e do Nordeste como um todo.

“O que mais alegra uma liderança é poder receber o reconhecimento do seu povo”, afirmou o presidente.