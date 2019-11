Em ‘A Dona do Pedaço’, Antero resgata memória minutos antes de subir ao altar

CRIS VERONEZ

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Finalmente Antero (Ary Fontoura) e Marlene (Suely Franco) vão ficar juntos em “A Dona do Pedaço” (Globo).

Minutos antes de subir ao altar com Evelina (Nívea Maria), o advogado vai recuperar a memória de seu amor pela professora aposentada. A cena está prevista para ir ao ar nesta quarta (20).

Marlene vai aparecer na cerimônia, como convidada, exibindo um belo vestido branco. O advogado, então, se lembrará do romance que viveu com ela, deixará a mãe de Maria da Paz (Juliana Paes) a ver navios e pedirá a mão de Marlene em casamento.

O triângulo amoroso da terceira idade conquistou os telespectadores. Marlene sofreu por Antero, com direito a choros aflitos em meio a lembranças de tudo o que viveu na companhia do amado.

O advogado, com a memória prejudicada após sofrer um AVC, viveu um romance “por engano” com Evelina, acreditando que ela fosse o amor de sua vida. Entusiasmada com a relação, ela fez de tudo para que Antero não se lembrasse de sua verdadeira paixão.

“Eu não esperava essa repercussão [do drama de Marlene]. Era um papelzinho gostoso, mas não achei que fosse atingir tanto o público. Todo mundo diz que está torcendo por mim. Fico feliz”, comemora Suely Franco, intérprete da professora.

A atriz nunca escondeu sua torcida pelo fim da relação entre Antero e Evelina. Nos bastidores das gravações da novela, ela conversou com jornalistas sobre a trama: “É uma tristeza para o coração de quem está apaixonada ver o homem com outra mulher para cima e para baixo. Dá vontade de matar, né? [risos]”.

Aos 80 anos, Franco revela que já viveu um grande amor, assim como sua personagem. Ela diz que não descarta outro romance em sua vida.

“Estamos aí para o que acontecer, mas eu custo a me apaixonar. Sou muito exigente. Preciso ter um encontro de atitudes, ter uma admiração pela pessoa. Primeiro amizade, depois o resto”, pontua.

SÓ RISADAS

Além da surpresa com a repercussão do triângulo amoroso, Suely Franco comemora o entrosamento do elenco, em especial com seu par romântico: “A gente não para de rir nas gravações. Não tem ninguém chato nesse elenco, ninguém enjoado.”

“A minha parceria com Ary é desde 1974, ano em que a gente trabalhou junto pela primeira vez. Já viajei para Portugal fazendo peça com ele, novelas, já casei com ele não sei quantas vezes [risos]… A gente se gosta muito. Essa novela vai deixar muita saudade”, garantiu.

No dia 16 de novembro, a atriz Juliana Paes publicou em seu Instagram um vídeo em que o elenco comemorava a descoberta da famosa pasta verde que continha o documento comprobatório de que fábrica Bolos da Paz pertence à protagonista da trama.

Na postagem, estavam também os atores Malvino Salvador (Agno), Guilherme Leican (LEandro), Marcos Palmeira (Amadeu), Paolla Oliveira (Vivi Guedes), Ana Lúcia Torre (Berta) e Suely Franco.

O vídeo só não foi repostado pela veterana porque ela ainda não tem conta na rede social.

“Descobri que tem uma pessoa que diz que sou eu e põe coisa no Instagram, mas eu não tenho. Cada vez estou ficando mais atrasada. Estou esperando acabar a novela para contratar um professor que me ensine essas coisas. Vou confessar uma coisa horrorosa: até hoje não consegui nem colocar um DVD na televisão”, confessa a atriz aos risos.

O último capítulo de “A Dona do Pedaço” irá ao ar nesta sexta-feira (22) e será reprisado no sábado (23). Após o fim da novela, Suely Franco diz que vai continuar se dedicando à série infantil “Detetives do Prédio Azul” (Gloob), em que interpreta Vó Berta. Ela diz que também tem planos para o teatro.

TERCEIRA IDADE SENSUAL

A atriz Nivea Maria, 72, também já afirmou que ficou feliz por ter feito parte do triângulo amoroso. Ela ressalta que a libido faz parte da vida de todos os seres humanos, em qualquer idade, e que os mais velhos podem exercitar sua afetividade com ou sem relações sexuais.

“Sexo hoje em dia é algo muito complexo para a gente conversar. As pessoas realmente têm reservas, criticam algumas coisas, em todos os sentidos, desde a escolha do gênero com o qual você vai se relacionar até o próprio comportamento sexual”, pontua a atriz.

Discreta quanto a sua vida pessoal, Nivea Maria afirma que Evelina lhe ofereceu a oportunidade de explorar outras facetas na TV.

“Como pessoa, como mulher e figura pública há tantos anos, nunca expus muito a minha vida particular, mas vou ter oportunidade de mostrar para vocês que tenho meu lado sensual, charmoso e gracioso.”