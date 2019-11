Edvaldo Rosas ‘quebra’ silêncio e fala sobre nova comissão estadual do PSB

O secretário-chefe do Governo, Edvaldo Rosas, após um período sem se pronunciar sobre o imbróglio político que envolveu o Partido Socialista Brasileiro (PSB), quebrou o silêncio e opinou sobre o assunto. Para ele, os desdobramentos políticos já eram previsíveis.

“Era previsto, já que houve essa disputa pela direção. Uma parte do diretório foi destituído e quem optou pela destituição da outra parte, ficou com a responsabilidade de dirigir o partido. Agora, isso é muito ruim para a história do partido na Paraíba”, analisou Rosas.

Ele relembrou de sua trajetória política, já que foram muitos anos, assumindo a tarefa de ‘tocar’ o partido, junto a outros companheiros, seja no âmbito municipal ou estadual da Paraíba.

– Eu desejo sorte aos companheiros que tem essa tarefa de ‘tocar’ o PSB. E que nós vamos em busca de um outro projeto ou partido, que possa contemplar a visão que a gente tem nesse campo popular – avisou ele.

A composição do partido passa a contar com os seguintes nomes: Ricardo Coutinho (presidente), Gervásio Maia (vice-presidente), Cida Ramos (secretária geral), Jeová Campos e Buba Germano (secretários especiais), Márcia Lucena (1ª secretária) e Fábio Maia (secretário de finanças).