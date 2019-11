Edição 2019 da Rota Cultural Raízes do Brejo se encerra neste fim de semana

Após percorrer oito municípios do Brejo paraibano, a Rota Cultural Raízes do Brejo chega ao município de Pilõezinhos. Esta será a terceira participação da cidade no projeto, sempre buscando abordar temas relevantes sobre o município. Na primeira edição, a história da criação da cidade, a promessa religiosa e do cordel mais lido do mundo – O Pavão Misterioso – foram as temáticas abordadas. Na segunda, foi homenageado um dos maiores cantadores de viola, poetas e repentista do país, Sebastião da Silva, que é filho de Pilõezinhos.

Nesta terceira edição, os organizadores decidiram abordar o tema: “Nossa História é uma Explosão de Alegria“, apresentando, brevemente, a tradição e cultura dos artistas fogueteiros que marcam o município.

Na sexta-feira (29), além das apresentações culturais e solenidade de abertura da rota cultural haverá em praça pública o show da cantora Bianca Albuquerque e Banda.

No sábado (30) haverá apresentação de emboladores de coco, concurso de talentos da terra e um circuito de culinária nos bares e restaurantes da cidade, além de muito forró ao som da cantora Kátia Cilene (ex-Mastruz com Leite), em praça pública, a partir das 21h.

No domingo (1º), o município se prepara para receber um dos maiores de eventos de pedais da região, o Pedal Raiz, que reunirá ciclistas de várias localidades da região. O Pedal Raiz, além do incentivo ao esporte, a equipe também fez uma campanha de arrecadação de leite em prol do Hospital Napoleão Laureano.

O Raízes do Brejo Rota Cultural contempla visitação a engenhos, casarões, estações e linha férreas, museus, oficinas, feiras de gastronomia e artesanato, shows, além de passeios a cachoeiras e trilhas ecológicas. O Brejo é uma região de encantos e paisagens que inspiram, por isso tem atraído muitos visitantes interessados em viver novas emoções. A região tem como ponto forte o turismo de vivência e experiência que proporciona ao turista um mergulho na história e sabores das cidades do interior.

A cultura e a expansão da história dos nove municípios que integram a Rota tomaram uma proporção ainda maior. O Raízes do Brejo veio para motivar cada município a compreender um pouco da sua história e expandir, para o mundo, a força a potencialidade de suas culturas. Os municípios do Brejo paraibano são ricos pelas histórias que têm e pela beleza poética que cada cidade evidencia, com os protagonistas dos próprios municípios, durante os três dias do evento.

O Raízes do Brejo edição 2019 teve início no dia 20 de setembro, no município de Belém, e percorreu, também, os municípios de Alagoinha, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Borborema, Dona Inês, Pirpirituba e chega, neste fim de semana, ao município de Pilõezinhos.