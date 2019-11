É importante não criar pânico nas pessoas, diz PBTur sobre manchas de óleo

Preocupada com cancelamento de viagens e a vinda de turistas para a Paraíba durante o verão por causa das manchas de óleo encontradas nas praias do estado, a presidente da PBTur, Ruth Avelino, pediu durante entrevista nesta terça-feira (05), que não se crie um clima de pânico por causa dos registros feitos na praia do Bessa, em João Pessoa.

Ela disse que áreas estão sendo monitoradas pelos órgãos responsáveis, mas que, caso o problema tome grandes proporções, o impacto na economia do estado será muito negativo.

– É uma notícia que preocupa. Estamos monitorando as praias e as agências de turismo para que não haja perdas para o verão. É preciso não criar pânico nas pessoas. Há uma generalização quando se noticia o óleo nas praias do Nordeste. É pequena a quantidade e continuaremos a monitorar. Se essa coisa tomar grandes proporções será um perda grande para a economia da Paraíba – frisou.