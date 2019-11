Durante plenária deputado discute eleições municipais com lideranças locais

O deputado federal Frei Anastácio (PT/PB) participou de Plenária, em Sapé, neste sábado (16), com participação de representantes de nove municípios e objetivo de discutir as eleições municipais e a conjuntura do país.

A plenária contou com participação dos vereadores Bastinho, de Santa Rita, Graça de Sobrado e Jackson, de Cruz do Espírito Santo, filiados do PT, de outros partidos de esquerda, sindicalistas, lideranças políticas, movimento estudantil, assentados da reforma agrária, agricultores familiares e movimentos sociais, dos municípios de Sapé, Sobrado, Mari, Cruz do Espírito Santo, Rio Tinto, Riachão do Poço, Santa Rita, Jacaraú e Curral de Cima.

Segundo Frei Anastácio, o encontro foi muito importante para a construção de uma análise de cenário político de cada município e as perspectivas de pré-candidaturas nas próximas eleições.

“A plenária mostrou que há muita disposição dos companheiros e companheiras de concorrerem a cargos de vereadores e prefeitos, com articulações já em andamento em quase todos os municípios representados na plenária”, disse o deputado.

Muita disposição para 2020

Frei Anastácio disse que a avaliação da plenária foi que o cenário difícil para a nação, implantado por Bolsonaro, cria um cenário favorável às candidaturas dos partidos de esquerda.

“Na verdade, os partidos de oposição já acumularam argumentos fortes para dizer a população que o governo Bolsonaro não está cumprindo com as promessas de campanha. Ele está retirando direitos dos Trabalhadores, dificultando a vida da população, com o pobre cada vez mais pobre, fez uma reforma da previdência que massacra os trabalhadores, está entregando o Brasil ao capital privado, marginaliza os movimentos sociais e tem uma gestão focada só em beneficiar as elites”, relatou.

O deputado disse que esses e muitos outros pontos negativos do governo fortalecem o discurso das oposições para as eleições de 2020.

“Precisamos dinamizar esses pontos e mostrar ao povo que esse governo não pensa na população. As ações dele mostram isso. Temos que motivar o povo a reagir nas urnas contra, não elegendo candidatos do projeto de ultradireita desse governo fascista”, afirmou o deputado.