Durante live semanal, presidente Bolsonaro registra inauguração do “Aluízio Campos”

O presidente Jair Messias Bolsonaro fez registro, no programa ao vivo que mantém semanalmente nas suas redes sociais, sobre sua participação na cerimônia de entrega das 4.100 casas e apartamento do Conjunto Residencial Aluízio Campos, em Campina Grande, na última segunda-feira, 11.

Bolsonaro, como já vez por diversas vezes no mesmo espaço, parabenizou o prefeito Romero Rodrigues pela obra e fez menção à presença do ex-senador Cássio Cunha Lima no evento.

Definindo a inauguração como “uma festa maravilhosa”, o presidente Bolsonaro observou que, no total, em torno de 16 mil pessoas terminaram por ser contempladas com as unidades habitacionais do conjunto, obra do Ministério do Desenvolvimento Regional e que foi financiado pelo Banco do Brasil.

O complexo habitacional dispõe de equipamentos públicos importantes como duas escolas, três creches, duas unidades básicas de saúde e um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Jair Bolsonaro – que apresentou o programa ao lado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães – chamou a atenção para o fato de que o “Aluízio Campos” – maior conjunto habitacional já construído através do Programa Minha Casa, Minha Vida – já nasceu maior que dois mil municípios do Brasil.