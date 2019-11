Duas pessoas morrem em acidente de trânsito em Campina Grande

Um grave acidente neste sábado, na Alça Sudoeste, deixou duas pessoas mortas em Campina Grande. As vítimas estavam em uma motocicleta e morreram na hora ao colidirem com um carro.

As vítimas fatais foram: Iracema Geraldino dos Santos, de 43 anos, e Luciano Bezerra Gonçalves, de 46, que eram cunhados e residiam em São José da Mata.

O carro com placas de São Luis do Maranhão vinha no sentido São José da Mata/Campina Grande e bateu na moto, que vinha no outro sentido. O condutor do veículo se machucou e não quis ir para o hospital e acabou fugindo do local.