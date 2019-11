Donatário Capitania dos Camarões entra na Black Friday 2019

Com experiências gastronômicas que exaltam a culinária brasileira, o Donatário Capitania dos Camarões apresenta a temporada Black Friday 2019.

E numa antecipação de ofertas, que começa já neste dia 28, o menu do Donatário baixa os preços e aumenta os sabores, até o 30 de novembro, em todas unidades da rede.

Na Black Friday, o Donatário derruba os preços do Frango Tropical e do Frango Versalhes (de R$23,50). O Tropical é grelhado e regado ao molho de maracujá.

O Versalhes vem empanado com recheio cremoso de queijo e bacon ao aroma de alecrim. Na promoção da Black, ambos os pratos, acompanhados de duas guarnições, saem por apenas R$16,90.

Sempre com ingredientes nobres e uma gastronomia de alto nível, o Chef Donatário não parou de demolir os preços do cardápio.

Famoso pelo estilo sofisticado, o Donatário apresenta o Camarão Nabuco (de R$31,50) por R$25,90, neste período da Black Friday.

São suculentos camarões regados ao molho quatro queijos, com cubos de tomate e lâmina de amêndoas, acompanhado de duas guarnições. Um espetáculo de sabor junto a um superdesconto!

Se é para levantar os sabores e baixar os preços, na black do Donatário, a Tilápia Del Prince (de R$27,90) fica por apenas R$21,90. Grelhado, o filet do pescado vem regado ao molho de tomate com camarões, champignons e alcaparras.

Com esse preço, e na companhia de duas satisfatórias guarnições, o pedido fica ainda mais sensacional na economia.

A opção é pelo Fettuccine Capitania (de R$29,90)? Nesta Black Friday, a massa é servida com camarões salteados e cubos de tomate ao molho quatro queijos, por apenas R$ 24,90.

Já o Strogonoff de camarão (de R$31,50), traz os camarões encorpados molho de strogonoff com champignons por R$25,90, acompanhado duas guarnições.

A utilização de ingredientes nobres, o rigor e a padronização no preparo dos pratos firmam o Donatário como opção gastronômica de alto nível.

Na cozinha do Donatário, os alimentos são sempre frescos e preparados in loco, com guarnições e molhos produzidos diariamente. E todos os insumos são fornecidos com alto padrão de garantia e qualidade.

“Especialista em camarão, o Donatário apresenta uma culinária elaborada, que utiliza ingredientes nada convencionais, mas extremamente saborosas. Oferecemos novas experiências com refeições gostosas e preço justo. Impossível resistir a tanta qualidade, sabor e contemporaneidade nos nossos pratos”, garante o CEO do Grupo Bonaparte, Leonardo Lamartine.

Grupo – Com mais de 20 anos de credibilidade no mercado, o Grupo Bonaparte concentra uma rede de franquias conceituadas como companhias gastronômicas que ditam tendências no setor.

No portfólio do Grupo constam empreendimentos distribuídos entre 08 Estados do Brasil, reunindo alta gastronomia e um centro integrado de gestão.

Com menu diversificado, os restaurantes oferecem um serviço sempre ágil, com ingredientes nobres, rigor no preparo de pratos, cozinha planejada com visibilidade, design moderno e funcionários comprometidos com a satisfação do cliente.

Tudo para oferecer sempre o melhor serviço e as melhores refeições.

Quer saber mais sobre o Donatário? Siga as redes sociais em facebook.com/DonatarioRestaurante/ e @rest_donatario, no Instagram. Acesse também www.donatario.com.br e conheça nosso cardápio, preparos e as unidades da rede.