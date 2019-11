Dois estudantes da Paraíba chegam à final da Olimpíada da Língua Portuguesa

A Olimpíada de Língua Portuguesa completou no dia 19 de novembro a fase semifinal do concurso e apresentou todos os finalistas nas cinco categorias de gênero textual. A Paraíba terá dois alunos e seus professores na final que será realizada no dia 9 de dezembro, em São Paulo, quando serão conhecidos os vencedores nacionais.

Uma professora do estado já foi premiada como vencedora na categoria Relatos de Prática, que reconhece as melhores experiências em sala de aula. (veja abaixo a lista de finalistas).

A 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa recebeu 5.262 inscrições do estado da Paraíba. Além da rede estadual de ensino, o Programa teve adesão das secretarias de educação de 217 municípios, totalizando 1.260 escolas. No Brasil, foram 171.035 inscrições nas cinco categorias por gênero textual, com adesão de todos os estados e de 4.876 municípios (87,5% do total), alcançando 42.086 escolas.

Desde o lançamento desta edição, em fevereiro, até a última terça-feira, foram dez meses de envolvimento de alunos e docentes com a produção de texto, escrevendo sobre o tema “O lugar onde vivo”, que propiciou aos estudantes estreitar vínculos com a comunidade e aprofundar o conhecimento sobre a realidade local.

A Olimpíada é realizada pelo Itaú Social e pelo Ministério da Educação (MEC) com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). O objetivo é apoiar os professores da rede pública no aprimoramento das práticas de ensino de leitura e escrita. A partir da metodologia do Programa Escrevendo o Futuro, os professores realizaram oficinas de produção de texto com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

O concurso conta com a parceria da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura.

Alunos e professores finalistas da Paraíba:

“Categoria Crônica”

Título: Ah, malditos cinco minutos!

Aluna: Ana Maria Pereira da Silva

Professora: Edvana dos Santos Vieira

Campina Grande/PB

Escola: EEEF MA Emilia O de Almeida

“Categoria Memórias Literárias”

Título: O vermelho da plantação

Aluno: Luan Mateus Dantas Bezerra

Professora: Geovana Pereira De Oliveira

Picuí/PB

Escola: EMEF Severino Ramos da Nóbrega

*** Professor vencedor em Relato de Prática:

“Categoria Documentário”

“Bendita Ideia Fixa!”

Elisa Cristina Amorim Ferreira

Campina Grande/PB

Escola Professor Itan Pereira

– Números desta edição:

4.876 municípios participantes;

42.086 escolas inscritas;

85.908 professores inscritos;

171.035 inscrições nas categorias;

Mais de 5 milhões de alunos participantes das oficinas de leitura e escrita realizadas para a produção dos textos.