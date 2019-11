Doação de terreno para a ‘Vila Sítio São João’ divide opiniões na Câmara campinense

Em sessão ocorrida nessa quinta-feira, 21, a Câmara de Vereadores campinense aprovou a doação de um terreno de 24 mil m² ao Memorial do Homem do Nordeste, que gerencia o Sítio São João e tem como um dos colaboradores o vereador João Dantas (PSD).

A votação, que contou com 14 votos a favor, três contrários e uma abstenção, gerou discussões dentro da Casa de Félix Araújo.

O vereador situacionista Pimentel Filho (PSD) votou a favor da doação do bem público e justificou seu posicionamento em entrevista concedida à Rádio Caturité FM.

– Foram doados três terrenos hoje (ontem) na Câmara, um deles é para um hotel na área mais nobre da cidade e que tem mais ou menos o mesmo valor do terreno do Sítio São João. Há um consenso de doar um terreno a um empresário, e não há um consenso para doar ao Sítio São João com mais de 20 anos de história? Vamos tirar a figura do João Dantas, que é vereador. Se não fosse ele, seria dado para outra pessoa. O Sítio São João faz parte da cultura da cidade, da história da cidade e beneficia nossa cidade – defendeu.

De acordo com o líder da oposição, vereador Bruno Faustino (PSB), que votou contrário à doação do terreno, a proposta precisaria ser melhor analisada e discutida pela casa.

– Houve três votações hoje (ontem) de projetos vindos do Poder Executivo, onde dois chegaram em tempo oportuno e lemos e debatemos, e sem nenhum problema votamos favoráveis. Questionamos a parte temporal do projeto que doa o terreno ao Sítio São João. Nós precisamos de tempo hábil para analisar o projeto, para debatermos com a casa e a sociedade. É um erro gritante e a gente não pode votar nessas condições – criticou.

O bem público doado pela prefeitura campinense fica localizado no bairro Dinamérica, na avenida Floriano Peixoto.

O espaço é ocupado pela Vila Sítio São João, desde o ano de 2018, quando o ainda chamado Sítio São João saiu de uma propriedade privada, situada no bairro do Catolé.