Diretor do Fórum de CG diz que fim da prisão em 2ª instância gera instabilidade

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram no inicio deste mês em favor de três ações que pediam o fim da prisão em segunda instância.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local nesta segunda-feira (25), o juiz da Vara de Execução Penal de Campina Grande e diretor do Fórum Afonso Campos, Gustavo Lyra, fez uma critica a decisão da Corte e destacou que criou uma instabilidade no Brasil.

– Eu, como todo brasileiro, vejo com muita tristeza e muita decepção. Não pela decisão em si, o que me constrange são essas mudanças de posição “ao sabor do vento e da maré”. Tivemos uma posição em março de 2016 de sete a cinco, depois em outubro teve uma reafirmação dessa posição e, agora, se debate novamente. Não têm limites essas discussões, temos que ter uma estabilidade nesse país. Nesse ponto, acho que foi um desserviço ao país criar essa instabilidade – criticou.

Após 580 dias encarcerado em Curitiba desde abril de 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a prisão diante da decisão do STF.

Além disso, o magistrado ressaltou que muitos réus foram liberados.

– Estamos vendo a quantidade de pessoas que estão sendo beneficiadas com isso. Não é só Lula e José Dirceu – concluiu o juiz.