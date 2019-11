Diretor da Fap diz que hospital pretende ampliar parceria com UEPB

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) auxilia a Fundação Assistencial da Paraíba (FAP) através de estágios de alunos que estão na fase final de seus cursos na área de saúde.

A fundação quer aumentar a parceria, e por isso quer desenvolver pesquisas científicas aliadas a UEPB, que auxiliem no combate ao câncer, e, consequentemente, melhorem a qualidade de vida dos pacientes que utilizam o serviço oferecido.

Em entrevista à rádio Campina FM, o diretor-presidente da FAP, Derlópidas Neves, falou sobre o encontro com o reitor Rangel Júnior para debater a ideia.

– Nós gostaríamos de aumentar a parceria, para deixá-la ainda maior do que temos hoje. Expus todas as ideias e intenções ao magnífico Reitor, e estamos aguardando agora as decisões por parte da Universidade, para que possamos aumentar não somente na área de inovação, como também as pesquisas na área de oncologia, por exemplo – disse.

Conforme Derlópidas, a ideia foi muito bem recebida pelo Reitor.

– Pelo que ele nos passou naquele momento, a recepção foi muito boa. De imediato já nos informou que haveria possibilidade – disse.