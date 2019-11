Diocese de Campina Grande realiza 38ª Assembleia Diocesana Pastoral nesta sexta

O bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos, afirmou que acontece nesta sexta-feira (22) a 38ª Assembleia Diocesana Pastoral, no Centro Diocesano Dom Luiz Gonzaga Fernandes, localizado no bairro do Tambor, em Campina Grande.

Ele explicou que a assembleia tem o objetivo de avaliar a caminhada pastoral de 2019 e projetar a nova caminhada de 2020.

Dom Dulcênio declarou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que a Assembleia deste ano também terá o intuito de pensar mais quatro anos à frente, que é quando a Diocese de Campina Grande completará seus 75 anos. Ele frisou ainda que a diocese irá trabalhar no sentido das diretrizes da Igreja do Brasil.

– Toda assembleia tem por objetivo fazer uma avaliação dos nossos trabalhos no decorrer deste ano 2019 ao tempo que também nos planejamos para 2020. Estamos pensando um pouco mais longamente, porque daqui a quatro anos estaremos celebrando os 75 anos da nossa diocese. Então, à luz das diretrizes da Igreja do Brasil, documento 109, nós iremos trabalhar e trazer para nossa diocese os passos que foram dados a nível de CNBB nacional, regional e também a nível da nossa diocese – disse.

Dom Dulcênio comentou ainda que sinodalidade é a palavra da vez, tendo em vista que “não tem sentido caminharmos em uma igreja se nós não estamos de mãos dadas, unidos”.