Diocese de Campina Grande celebra 3ª edição da Jornada Mundial dos Pobres

Foi iniciada pela Diocese de Campina Grande no último domingo (10) a 3ª edição da Jornada Mundial dos Pobres, que tem como tema “A esperança dos pobres jamais se frustrará”.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o coordenador do evento, o padre Sérgio Leite, destacou que o evento será realizado por fiéis em paróquias de Campina Grande.

– Este ano estamos celebrando o terceiro ano comemorativo do Dia Mundial dos Pobres, que é uma proposta feita pelo papa Francisco no final do ano de 2016. Iniciamos ontem essa jornada com uma romaria na cidade de Fagundes. Hoje, dia 11, temos a programação nas paróquias – disse.

Nessa terça-feira (12), será promovido pela Diocese um jantar para moradores de rua da cidade.

O evento será encerrado no dia 17 deste mês.