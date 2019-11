Diocese campinense conclui 39ª Assembleia Diocesana de Pastoral

Da Redação com Ascom. Publicado em 24 de novembro de 2019 às 20:58.

Chegou ao fim a 38ª Assembleia Diocesana de Pastoral realizada no Centro Diocesano Dom Luis Gonzaga Fernandes, no bairro do Tambor, em Campina Grande.

Desde sexta-feira (22), clérigos e leigos estiveram reunidos onde refletiram a Comunhão Missionária diocesana à luz das Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil.

Com a manhã deste sábado (23) reservada para a continuidade e conclusão dos trabalhos, o último dia de atividades da 38ª Assembleia começou com a oração das laudes.

Em seguida, o momento foi de exposição das ideias produzidas na noite anterior pelos grupos.Ao todo oito equipes se reuniram e debateram quatro questões para propor a caminhada pastoral da Diocese.

A partir da ideia central do evento, as equipes propuseram à igreja caminhos para superar os desafios pastorais.

Acompanhados pelas lideranças e orientados pelos assessores, os grupos responderam as questões e expuseram o que foi colocado em debate.

Para o coordenador diocesano de pastoral, o padre João Afonso, sua satisfação para com a assembleia refletiu no retorno dos participantes, e isso se deve à metodologia trabalhada.

“O clima é muito agradável dizem os padres e os leigos com os resultados.Vi junto com a equipe que nós acertamos na metodologia aplicada, a partir dos nossos assessores. Eles conhecem a Diocese, conhecem a dinâmica da nossa igreja. Tudo foi pensado”,afirmou João Afonso.

Já para o bispo diocesano, Dom Dulcênio Fontes de Matos, a 38ª Assembleia foi frutuosa em todos os aspectos.

“Vejo com muita alegria tudo o que foi acordado, acompanhei todos os trabalhos e agradeço a equipe de assessores composta pelos seminaristas estagiários Henrique, Jefferson e Wesley, bem como os padres Francisco Tomaz e João Afonso. Cheguei à conclusão que a nossa Assembleia foi muito frutuosa, graças a Deus”,destacou o Bispo.

O próximo passo é a redação final do texto desta Assembleia Diocesana, onde será colocado o projeto pastoral da Diocese de Campina Grande. Será montado um esquema do plano pastoral e até o final do ano será apresentado aos clérigos e ao povo de Deus.