Diante da crise do PSB, deputado afirma que Partido Democratas já escolheu um lado

O deputado federal Efraim Filho anunciou, nesta sexta-feira (29), de que lado está o Partido Democratas diante da crise que assola o PSB da Paraíba, e o racha entre o governador João Azevêdo e o ex-gestor Ricardo Coutinho.

Conforme Efraim, o DEM continua na base do governador João, justificando que o ex-governador escolheu outra opção.

– O Democratas compõe o governo João Azevêdo. Contribui com ele, com o secretário Efraim Morais. Acredito que João recebeu da população da Paraíba essa missão, e nós estaremos ao seu lado para contribuir. João tem demonstrado diálogo, capacidade de aglutinar. A Paraíba caminha ao lado de João Azevêdo no governo. Ricardo, tenho respeito e teve a nossa convivência, mas ele fez opções e a política é escolher lado, e o nosso lado é ao lado de João Azevêdo – explanou.

As declarações de Efraim ocorreram durante o “Seminário Mulher Democrata”, realizado em um hotel na orla de João Pessoa, visando às eleições 2020.

Sobre o pleito na Capital paraibana, o parlamentar frisou que “há um espaço a ser ocupado na cidade, com a cara do Democratas” e que é pre-candidato a prefeito.

– E o partido não será, dessa vez, coadjuvante no pleito municipal de 2020. Não seremos coadjuvantes. Seremos protagonistas, com candidatura própria em 2020 – destacou.

Efraim confirmou também a filiação de lideranças políticas, como o prefeito de Cruz do Espírito Santo, Pedrito (PSD), e Manoel Barreto (PMN).