Dia D encerra etapa da Campanha de Vacinação contra Sarampo neste sábado

Neste sábado (30), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizará o Dia D da segunda etapa da Campanha de Vacinação contra o sarampo.

O evento será no Parque Solon de Lucena (Lagoa), em João Pessoa, das 8h ao meio dia e marcará o encerramento da campanha, iniciada no último dia 18 para adultos jovens, com idade entre 20 e 29 anos. A primeira etapa da campanha foi realizada no período de 7 a 25 de outubro, para crianças de seis meses a menores de cinco anos.

Durante a segunda etapa da campanha, exclusiva para a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), a SES distribuiu 110 mil doses para todos os municípios, por meio das Gerências Regionais de Saúde (GRS).

“Esta é uma quantidade suficiente, abastecendo todas as Salas de Vacina do estado, no entanto, de janeiro a novembro, foram aplicadas 24.620 mil doses. Cabe agora a população procurar as unidades de saúde para avaliação da situação vacinal”, disse a chefe do Núcleo de Imunização, da SES, Isiane Queiroga.

Isiane alertou que, mesmo sendo uma vacina de rotina, o Ministério da Saúde determinou a campanha em todo país, devido à grande quantidade de casos de sarampo. “É bom deixar claro que, agora que as campanhas serão encerradas, a vacina continuará disponível em todos os postos de saúde, como sempre esteve”, acrescentou.