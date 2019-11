Dia D de vacinação contra o sarampo para jovens de 20 a 29 anos em Campina

A Secretaria de Saúde de Campina Grande realizará neste sábado, 30, o dia D da campanha de vacinação contra o sarampo para jovens de 20 a 29 anos de idade. Mais de 40 Unidades Básicas de Saúde serão abertas das 8h às 17h. E no Complexo Habitacional Aluízio Campos a Secretaria vai instalar um ponto de atendimento, para os novos moradores do conjunto, com todas as vacinas disponíveis no Calendário Nacional de Imunização.

A vacina contra o sarampo é disponibilizada para jovens adultos, de 20 até 29 anos, que não tomaram a vacinação na faixa etária adequada quando crianças. Caso a pessoa tenha a comprovação de que tomou as duas doses da imunização, não precisa se vacinar novamente.

A campanha de vacinação contra o sarampo está na segunda fase. Depois de ter sido intensificada entre as crianças, agora são os adultos jovens que estão tendo acesso à vacina. Posteriormente, a campanha será estendida para os adultos de 30 até 49 anos de idade, que precisam tomar uma dose, caso também não tenham tomado na faixa etária adequada, quando crianças.

Para as crianças, as unidades continuam ofertando a vacinação. Bebês de seis a onze meses tomam a chamada dose zero. A dose um é aplicada em crianças de doze meses e a dose dois é administrada aos quinze meses de vida. Se a criança não tiver tomado essas doses nesses períodos, ela pode receber duas vacinas até os quatro anos de idade no intervalo de trinta dias.

Ação no Aluízio Campos – A ação de multivacinação levará as vacinas disponíveis do Calendário Nacional de Imunização para todos os públicos ao conjunto habitacional. O horário será das 8h às 19h para atingir também os moradores que trabalham durante o dia.

Campanha de multivacinação – A Secretaria de Saúde já está realizando uma campanha de multivacinação em 67 salas de vacina da cidade, disponibilizando e intensificando a aplicação de todas as vacinas. Além disso, 15 salas de vacina estão funcionando até no horário do almoço.

Relação de unidades do dia D:

DISTRITO I

UBS Plínio Lemos

UBS Wesley Targino

UBS Campos Sales

UBS Jardim América II

UBS Jardim Tavares

UBS Horacina Almeida

UBS Antônio Mesquita

DISTRITO II

UBS Raimundo Carneiro

UBS Nely Maia

UBS Eduardo Ramos

DISTRITO III

UBS Inácio Mayer

UBS Bonald Filho

UBS Jocel Fechine

UBS Rosa Mística

UBS Conceição

UBS Jardim Continental

UBS Jeremias

UBS Araxá

UBS Novo Araxá

UBS Monte Santo

DISTRITO 4

UBS Tambor II

DISTRITO 5

UBS Benjamin Barbosa

UBS Velame

UBS Serra da Borborema

UBS Ronaldo Cunha Lima

UBS Anailda Carvalho

DISTRITO 6

UBS Malvinas III (Equipe 2)

UBS Cinza

UBS Catolé de Boa Vista

DISTRITO VII

UBS Sabiá Zona Urbana 2

UBS Bem-te-vi Zona Rural 2

DISTRITO VIII

UBS Galante II e III

DISTRITO IX

UBS Raiff Ramalho

UBS Argemiro Figueiredo

UBS Maria de Lourdes Leôncio

UBS Novo Horizonte

UBS Ressurreição

DISTRITO X

UBS Adriana Bezerra

UBS Malvinas IV

UBS Ricardo Amorim

UBS Ramadinha II

COMPLEXO ALUÍZIO CAMPOS