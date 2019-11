Destaques do PARAIBAONLINE sobre o Enem nas últimas horas

Veja o que foi destaque nas últimas horas no PARAIBAONLINE acerca da realização do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem

Exame Nacional do Ensino Médio passará por mudanças, mas não perderá força

https://paraibaonline.com.br/2019/11/exame-nacional-do-ensino-medio-passara-por-mudancas-mas-nao-perdera-forca/

Federal deflagra operação para investigar irregularidades em provas do Enem

https://paraibaonline.com.br/2019/11/federal-deflagra-operacao-para-investigar-irregularidades-em-provas-do-enem/

Governo reforça horários de aplicação do Enem neste domingo

https://paraibaonline.com.br/2019/11/governo-reforca-horarios-de-aplicacao-do-enem-neste-domingo/